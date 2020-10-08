ألمانيا تحذر: لا نستبعد تفشى كورونا بشكل خارج عن السيطرة

وكان معهد "روبرت كوخ" الألمانى، قد أعلن اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، فى رقم هو الأكبر من نوعه منذ أبريل الماضى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.