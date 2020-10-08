إصابة شرطيين فى إطلاق نار بـ فرنسا

وقالت مصادر بالشرطة، إن حالة أحد الشرطيين المصابين خطيرة بعد أن سرق ثلاثة رجال أسلحة ضباط وفتحوا النار عليهم، مضيفة أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم. وذكرت المصادر أن رجال الشرطة كانوا فى مهمة.

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