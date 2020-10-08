إصابة شرطيين في إطلاق نار بمدينة إيربلاي شمالي باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن شرطيين أصيبا بعد إطلاق نار في ساعة متأخرة الليلة الماضية في مدينة إيربلاي الواقعة شمالي العاصمة باريس، مضيفا أن الشرطة تبحث عن المشتبه فيهم.

والجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسة التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت مصادر بالشرطة لرويترز، إن حالة أحد الشرطيين المصابين خطيرة بعد أن سرق ثلاثة رجال أسلحة ضباط وفتحوا النار عليهم.

وذكرت المصادر أن رجال الشرطة كانوا في مهمة، فيما قال دارمانان على تويتر: ”نبذل قصارى جهدنا للعثور على المهاجمين“.

ولم تتضح الملابسات الدقيقة لإطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الوضع.

وفي الشهر الماضي أصيب شخصان في هجوم بساطور أمام المقر السابق لمجلة شارلي إبدو، حيث قتل إسلاميون متشددون 12 بالرصاص في 2015 لنشرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.