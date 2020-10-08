نشر صورة فضائية لطائرتين يعتقد أنهما ”إف - 16” تركيتان في أذربيجان

نشر مراسل صحفي يعمل في صحيفة أمريكية صورة التقطها قمر صناعي، رجح أنها لطائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف - 16" رابضتين بأحد مطارات أذربيجان.

ويرى كريستيان تريبيرت، المراسل في صحيفة "نيويورك تايمز" أن صورة فضائية التقطت يوم 3 أكتوبر، تظهر ما رجح أنهما طائرتان مقاتلتان على الأقل من طراز "إف – 16" تجثمان على أرضية مطار غانجا في أذربيجان.

ويدور الحديث حول مقاتلات تركية من طراز "إف – 16" تنفي باكو وجودها على أراضيها، ومشاركتها في العمليات العسكرية في إقليم قره باغ.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، قد أعلن في وقت سابق أن طائرة تركية من طراز "إف – 16" أسقطت طائرة أرمنية من طراز "سو – 25" في المجال الجوي لبلاده، وجرى نفي هذه المعلومات في باكو وأنقرة.

وكتب الصحفي تعليقا على حسابه في "تويتر" مرفقا بالصورة الفضائية يقول: "أظهر تحليلنا لصورة القمر الصناعي، بلانيت لابس، وجود طائرتي إف – 16 على أقل تقدير في مطار غانجا في أذربيجان. المقاتلتان على الأرجح يشغلهما سلاح الجو التركي، إلى جانب طائرة شحن سي إن - 235".

وأوضح تريبيرت أن هذا الاستنتاج تم التوصل إليه من خلال مقارنة الخصائص الظاهرة لعدد من الطائرات، بما في ذلك تلك التي تشغلها القوات الجوية الأذربيجانية من طرازات "ميغ – 21" و"ميغ – 29"، و"سو- 25" و"إل – 39".

ورأى الصحفي في هذا السياق أن "مقاتلات إف – 16 ربما تشير إلى "زيادة مشاركة قوة أكبر هي تركيا في استئناف القتال بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ. والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا يقاتلون بالفعل كتفا بكتف مع القوات الأذربيجانية".