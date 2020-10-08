مجلس الأمة الكويتي تعلن انتهاء دور الانعقاد الرابع

عقد مجلس الأمة جلسته الختامية لفض دور الانعقاد الرابع.
وذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمة خلال الجلسة: إن الدور الحالي كان استثنائيًا بسبب زلزال كورونا، مشيرًا إلى أن معركتنا حكومة ومجلسا تحولت إلى معركة وجود وترفعنا عن كل ما يعيق التعبئة الشاملة.
وقال: نجحنا نسبيا في التعاطي مع أزمة كورونا والشكر لمن هم في الصفوف الاولى من مواطنين ومقيمين.
وتابع قائلاً: إننا فجعنا قبل أسبوع بوفاة قائدنا وكبيرنا وكان رجلا بأمة وقائدا بمدرسة وكان بنا بمثابة الحامي وصمام الأمان عزاؤنا بأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وكأنما الشعب بايعه مرة ثانية فهو رجل بدولة ومن ثم تمت مبايعة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فقال: فقدت الكويت والعالم بأسره قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد ومصابنا برحيله مصاب وطن فقد القائد، ونبتهل الى الله أن يعين الأمير على حمل الأمانه ونعاهده على مساعدته في حمل الأمانة.
وتابع: ندعو الله ان يندحر فيروس كورونا ونشكر وزير الصحة الشيخ باسل الصباح والصفوف الاولى على الجهود في مواجهة الوباء. كما أشكر الرئيس الغانم على قيادته الحكيمة في إدارة الجلسات.
ثم تلا الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري مرسوم فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ورفع لغانم الجلسة إلى 20 أكتوبر الجاري.
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