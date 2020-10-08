بشار الأسد يكشف عن شرط سوريا لإقامة سلام مع إسرائيل

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، كشف خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت مقتطفات منها اليوم، الخميس، عن مدى استعداد دمشق لأخذ قروض في الوضع الاقتصادي الراهن، الذي تمر به البلاد.
وأوضح أن بلاده بحثت مع روسيا مسألة الحصول على قروض جديدة، مشددًا على أن دمشق ليست جاهزة لأخذ القروض دون القدرة على الوفاء بالالتزامات.
وأفاد الرئيس السوري، خلال المقابلة: "نفكر في القروض، لقد ناقشنا هذا الأمر مع زملائنا الروس، لكننا بحاجة للاستعداد لمثل هذه الخطوة قبل الحديث عنها بجدية على المستوى العملي".
وذكر الأسد أن "دمشق تعتبر من المهم التقدم بطلب للحصول على قروض في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا، لكن في الوقت نفسه من المستحيل اتخاذ مثل هذه الخطوة دون التمكن من سداد هذه القروض".
وعن السبب وراء التريث في أخذ القروض في المرحلة الحالية، بيًن الرئيس السوري، أن القروض ستصبح عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوري، لذلك يجب أخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار.
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