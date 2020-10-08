إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة في نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "سبسطية" شمال نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، الخميس، عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة فجرا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالة اختناق، كما داهمت منزل مواطن وحطمت محتوياته.
في سياق متصل، داهم الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب شرق طوباس، واقتحم منزل عائلة أسير من البلدة.
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