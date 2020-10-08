ارتفاع جنوني في تجارة الحشيش بتل أبيب.. إسرائيل تعلن زيادة زراعة الماريجوانا بنسبة 100%

ذكرت القناة 12 العبرية اليوم، الخميس، أن نسبة زراعة الماريجوانا فى إسرائيل زادت بنسبة 100% منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، وزاد عدد المزارعين والمجرمين الذين قرروا التحول إلى زراعة الماريجوانا في المزارع والدفيئات الزراعية والقرى الصغيرة في جميع أنحاء إسرائيل للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الذي واجهوه.

وقالت القناة إن الشرطة الإسرائيلية اكتشفت دفيئات زراعية نمت فيها آلاف شتلات الماريجوانا، ويبلغ وزنها الإجمالي 780 كيلوجرامًا، وتبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين شيكل.

وخلال الحملة، داهمت الشرطة مزرعة في موشاف شالفا قرب كريات جات، واعتقلوا ثلاثة مشتبه بهم متهمين بتورطهم في زراعة الماريجوانا وتم تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في عسقلان أربعة أيام.

ويقول التقرير الإسرائيلي إن بعض سكان المنطقة الشمالية فوجئوا عندما وصلوا إلى بستان الأفوكادو واكتشفوا مئات شتلات الماريجوانا تنمو بالقرب من أشجار الأفوكادو.

وأكدت القناة أن السكان الذين نزلوا في صباح أحد الأيام من الأسبوع الماضي، أدهشتهم النباتات الطويلة التي نمت من العدم وبلغ ارتفاعها حوالي متر ونصف المتر، وعندما اقتربوا من النباتات الطويلة، لاحظوا أن الشتلات زرعت بالقرب من أنظمة الري لأشجار الأفوكادو، بحيث تنمو تحت الري المنتظم، مما ساعد على النمو السريع للماريجوانا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "يبحث مدمنو المخدرات عن طرق مبتكرة لزراعة الماريجوانا".