مستشار الرئيس الأمريكي: خفض عدد القوات الأمريكية بأفغانستان إلى 2500 فرد أوائل 2021

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 فرد بحلول بداية العام المقبل.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن أوبراين متحدثا في بجامعة نيفادا، قوله "اعتبارًا من اليوم، هناك أقل من 5000 جندي وسيصل عددهم إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل"، وأضاف "عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان. واليوم يوجد أقل من 5000 جندي وسيصل العدد إلى 2500 بحلول مطلع العام المقبل".
وبعد خفض أولي لعدد القوات وصولا إلى 8600 جندي خلال 135 يومًا من تاريخ التوقيع، تقوم الولايات المتحدة "بإتمام سحب قواتها المتبقية من أفغانستان خلال 14 شهرًا.
يذكر أن الولايات المتحدة وقعت مع حركة "طالبان"، في نهاية فبراير الماضي، اتفاق سلام، التزم بموجبه الجانب الأمريكي بسحب قواته من أفغانستان في غضون 14 شهرًا؛ فيما يعود تاريخ الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان إلى العام 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر وإطلاق ما بات يعرف بالحرب على الإرهاب.
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