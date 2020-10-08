ولي العهد السعودي يهنئ نظيره الكويتي هاتفيا

تلقي ولي العهد الكويتي ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، لتهنئته باختياره وليا للعهد في دولة الكويت.

وعبر ولي العهد السعودي في اتصاله بنظيره الكويتي عن تمنياته بالتوفيق في خدمة الكويت وشعبها فيما أكد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويُشار الي ان مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق اليوم الخميس بالإجماع على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستوري أمام المجلس، أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي"، متعهدا برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.