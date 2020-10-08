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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد مرور الفروانية moi.gov.kw عبر منصة حجز المواعيد وزارة الداخلية الكويتية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نستعرض رابط حجز موعد مرور الفروانية في هذا المقال الذي سوف نقوم بالحديث عنه باستفاضة، فتلك الخدمة من ضمن أهم الخدمات الإلكترونية التي تمنحها الوزارة الداخلية بالكويت المواطنين عن طريق إدارة المرور العامة، وتقوم هذه الخدمة بهدف التيسير على المراجعين ومنح الخدمات بطريقة مرتبة بغير تكدس، وفيما يلي سنقوم بعرض الطريقة التي يمكن من خلالها أن نقوم بعملية حجز موعد في مرور الفروانية وسنعرض أيضًا لكن الرابط الخاص بالحجز.
حجز موعد مرور الفروانية
لقد قامت وزارة الداخلية بالكويت بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بها بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية، وإنه عن طريق الدخول إلي موقع وزارة الداخلية عن طريق الرابط الخاص على الأنترنت و بواسطة الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت سترون الكثير من الخدمات الالكترونية بعد حجز موعد مرور الفروانية من ضمنها تراخيص المركبات، ومعاملات رخص قيادة، وخدمة الفحص الفني الدوري وكذلك للمركبات الحديثة، وأيضًا مقطورة وشبه المقطورة الحديثة وغيرها الكثير، ومن بين مهام ادارة المرور العامة كذلك، تحقيق قانون المرور واللائحة التنفيذية الخاصة به والقرارات المرتبطة بأنظمة وغيرها الكثير، كل تلك المعاملات حتى تستفيد منها، ولكن يجب عليك أن تسبق في حجز موعد مرور الفروانية مسبقاً والاحتفاظ بالباركود وفيما يلي سنعرض لك الخطوات بالتفصيل.
رابط حجز موعد مرور الفروانية
لقد أتاحت وزارة الداخلية بدولة الكويت امكانية حجز موعد مرور الفروانية الخاص بها تستطيع عن طريقه أن تستفيد من تلك الخدمة الحجز المسبق، إن طريقة حجز موعد مرور الفروانية من ضمن الأمور التي يتسائل عنها العديد من الأشخاص، وذلك بعد أن شددت الإدارة العامة للمرور على إلزام المواطنين والمقيمين بحجز موعد سابق حتى تتم مراجعة أي من إدارات مرور بدولة الكويت، ولذلك فيما يلي خطوات حجز موعد مرور الفروانية ، تفصيليًا عليك اتباعها لاتخاذ الموعد الذي يناسبك.
- قم بالدخول الى الموقع الخاص بوزارة الداخلية عن طريق الرابط التالي: https://www.moi.gov.kw/main/eservices/gdt والمتابعة.
- قم بالدخول علي زر منصة المواعيد ثم اضغط على قطاع المرور والعمليات.
- قم بإدخال الرقم المدني، ثم قم بالدخول على زر اختيار البداية.
- قم باختيار فئة الحجز.
- قم باختيار المتقدم، إذا كنت مواطن أو مقيم.
- قم باختيار شؤون المرور بواسطة حقل المعاملات، ثم قم باختيار نوع المعاملة.
- قم باختيار محافظة الفروانية.
- قم بالضغط على زر إدخال البيانات وقم بكتابة بياناتك بالكامل.
- قم باختيار الوقت والتاريخ الملائم لك ومن ثم انقر علىت حجز موعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط حجز موعد مرور الفروانية moi.gov.kw عبر منصة حجز المواعيد وزارة الداخلية الكويتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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