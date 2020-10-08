أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين أنه "ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية".
وشدد على أن "الاتحاد والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعما قويا للسلطة الفلسطينية"، داعيا "وشركاء كثيرون من المجتمع الدولي الفلسطينيين إلى استلام أموال المقاصة كونها أموال فلسطينية".
وجاء ذلك ردا على تقرير نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي هدد بعدم زيادة المساعدات للفلسطينيين في حال واصلت السلطة الفلسطينية رفض تلقي أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي ينفي توجهه لقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.