مع استمرار المعارك في إقليم كاراباخ.. إقالة مدير الأمن القومي في أرمينيا

أصدر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم الخميس، أنه تم إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا مع استمرار المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ؛ حسبما أفادت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبريس".

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد تحدث بنقاط مختلفة من خط المواجهة مع القادة والجنود الأرمن، وكتب باشينيان عن ذلك في صفحته على الفيسبوك ونشر فيديو لإحدى تلك المحادثات.

"اتصلت لأقول إنني فخور بكم، أحبكم، أنحني لكم ولخدمتكم، أعرف مدى صعوبة الأمر. أعلم أنكم تواجهون العديد من الصعوبات المختلفة، لكنني أريد أن أقول ذلك الخدمة التي تقدمها لوطنكم الآن خدمة تاريخية. سيكون الوطن دائمًا مدينًا لكم، لأنه بغض النظر عن مقدار ما يتم عمله من أجلكم، فإن قيمة خدمتكم عالي للغاية بحيث يصعب للغاية إيفاء من هذا الدين".

وفي حديث مع أحد الجنود أكد رئيس الوزراء أنه والحكومة يفعلون كل شيء حتى لا يذهب تضحية الجنود سدى".

وقال رئيس الوزراء الأرميني: "يجب أن نقف بحزم حتى النهاية وندافع عن حق الوطن وأمن شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة بإسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن قوات جيش آرتساخ دمرت 4 وحدات من القوات الأذرية هاجمت بمدافع الهاوتزر D-30 بالأفراد والذخيرة ولم تسمح لوحدات العدو باتخاذ مواقع إطلاق النار.

وأضافت: "الضربات المدفعية الدقيقة في الاتجاه الجنوبي تلحق خسائر فادحة في القوى البشرية للخصم".

وتابعت ستيبانيان إن قوات آرتساخ أسقطت طائرتين أذربيجانيين في الاتجاه الجنوبي في 8 أكتوبر.