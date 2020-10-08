الخصاونة يستهل مشاوراته لتشكيل الحكومة الأردنية بلقاء رئيس مجلس الأعيان

استقبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس اليوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، في إطار المشاورات التي يجريها الخصاونة لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما وجه الفايز رسالة تهنئة الي الرئيس المكلف بالثقة الملكية ، متمنيا له التوفيق في تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الرؤى التي تضمنها كتاب التكليف.
كما شدد الفايز علي التزام المجلس بالتعاون مع الحكومة المنتظرة ودعم برامجها وقراراتها في إطار التزامها بتوجيهات الملك عبدالله الثاني وتطبيقها للرؤى الملكية التي جسدها كتاب التكليف وبما يخدم المصالح الوطنية ويلبي طموحات المواطنين في مختلف المجالات.
ومن جهته تعهد الخصاونة باإلتزامه بما ورد في كتاب التكليف السامي والتزامه بالتشاور مع السلطة التشريعية بشقيها الأعيان والنواب بما يخدم مصالح الوطن وفي إطار الدستور.
وكان الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني كان قد اصدر قرارا بتكليف الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة الأردن
يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر أمرا ملكيا بحل مجلس النواب.
وجاء في نص المرسوم الملكي "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".
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