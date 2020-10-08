إقليم كاراباخ يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات إلى 350 شخصًا

أعلن إقليم ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود إلى 350 منذ اندلاع الاشتباكات؛ حسبما افادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية في إقليم كاراباخ، الغير معترف به دوليا، الثلاثاء، أن الهجمات التي تقوم بها أذربيجان وتركيا تعد إبادة جماعية لسكان الإقليم.
وقالت خارجية كاراباخ إن قوات أذربيجان تواصل هجماتها على الأهداف المدنية، مؤكدة أنها تخضع لسيطرة تركيا.
ودعت خارجية كاراباخ الدول المعنية إلى وقف تأجيج العدوان المستمر ضد الإقليم .
وبدورها، حثت الخارجية الأرمينية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كاراباخ، معربة عن تأييدها البيان الفرنسي الأمريكي الروسي بشأن القتال في الإقليم.
وشددت الخارجية الأرمينية على أنه لابديل عن الحل السياسي لحل الأزمة مع أذربيجان.
هذا وقد طالبت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الاثنين، بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في أسرع وقت ممكن.
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