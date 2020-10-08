من أجل السيادة الكاملة إلى ليبيا.. السفير الأمريكي لدى طرابلس يتوجه إلى أنقرة

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، لمتابعة المشاورات بشأن سبل حل الأزمة الليبية.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه "سيواصل سفره إلى أنقرة اليوم لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا".

وفي سياق أخر، غادرت طائرة شحن تركية مطار الوطية غرب ليبيا، أمس الأربعاء.

والخميس الماضي، أفادت وسائل الإعلام بهبوط طائرة شحن في بقاعدة الوطية الجوية ومغادرة طائرتي شحن تركية مصراته.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل تركيا انتهاكاتها ودعمها لمليشيا الوفاق، حيث لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق عن نقل تركيا مئات القُصّر من سوريا إلى ليبيا، للانضمام لصفوف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا.