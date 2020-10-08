دولة عربية تتصدر قائمة أفضل الوجهات السياحية في العالم

صنًف موقع لونلي بلانت المتخصص في السياحة العالمية، المملكة الأردنية الهاشمية ضمن أفضل 500 وجهة سياحية على مستوى العالم للعام 2020، التي ينصح محبّو السفر زيارتها للاستمتاع بتجربة سفر فريدة.

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة الأردنية في بيان لها اليوم الخميس، أن البترا جاءت في المرتبة الاولى كأفضل وجهة سياحية عالمية ينصح في زيارتها بعد فتح باب التنقل والسفر وفك حجر السفر، كما جاءت محمية ضانا ووادي رم والبحر الميت في القائمة وذلك وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية .

وبدوره قال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات في البيان، إن تَصَدُّر البترا للمرتبة الاولى في قائمة صادرة عن مؤسسة عالمية موثوقة بهذا الشكل، إنجاز حقيقي للأردن، اضافة الى أن هذه التسمية ستلعب دورا اساسيا في زيادة عدد السياح الجدد للأردن.

وأفاد بأن هذا التقييم يأتي مع توقعات انفراج قريب في توفر لقاح لفيروس كورونا وعودة السياحة المرتقبة والزيادة في أعداد السياح .

وذكر قائلا إن "الأردن مختص بكل ما هو مشوِّق، وقدّم مغامرات مميزة، ولكن هذه المرّة سهّل على السياح عملية استكشافه بأسلوب معاصر، يمنح الزائر تصريحًا يتضمن كلفة التأشيرة ودخولًا إلى أهم المواقع السياحية من خلال التذكرة الموحدة". ويختص موقع لونلي بلانت السياحي العالمي بالسفر، وهو ضمن المراجع الاهم على مستوى العالم في تقديم محتوى ومعلومات مُلهِمة وقيّمة لكل عشّاق السفر منذ عام 1973