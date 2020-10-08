كورونا يتوحش فى فرنسا.. وأعداد الأسرة فى وحدات الرعاية على وشك النفاد





أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك بعد تسجيل 19 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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