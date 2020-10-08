الإفراج عن الشرطى قاتل جورج فلويد بكفالة مليون دولار

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، من المقرر أن يمثل شوفن أمام المحكمة فى مارس المقبل، إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له متهمين بالتواطؤ فى قضية مقتل فلويد فى مينيابوليس، والتى تسببت بأكبر مظاهرات مناهضة للعنصرية فى الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي.

وكان شوفن منذ ذلك الحين موقوفا فى سجن بمينيسوتا غادره فقط للمثول أمام أحد القضاة فى 11 سبتمبر الماضي.

وساهم توقيفه بعد أربعة أيام على ذلك فى تهدئة الوضع فى مدينة مينيابوليس فى شمال الولايات المتحدة التى شهدت أعمال شغب عدة ليال. وقد مثل معه المتهمون الآخرون ألكسندر كونج، وتوماس ين وتو ثاو الذين أفرج عنهم بكفالة بعد أسابيع عدة.