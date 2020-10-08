عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومى فى أرمينيا

وكان المتحدث باسم الإقليم، قد أعلن ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود إلى 350 منذ اندلاع الاشتباكات.

وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب خلال التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.