لأول مرة.. تعيين دبلوماسية إسرائيلية نائبة لرئيس اللجنة القانونية بالأمم المتحدة

أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تعيين دبلوماسية إسرائيلية نائبة لرئيس لجنة الشؤون القانونية، بعد جهد دبلوماسي قاده الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير جلعاد اردان.

وصادقت اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، على تعيين "سارة فايس معودي" ضمن احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 على تأسيسها، وتم انتخاب "فايس معودي" كممثلة لمجموعة الدول الغربية وستكون أول إسرائيلية تتولى هذا المنصب، وشغلت مناصب مختلفة في مجال الاستشارات القانونية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، بما في ذلك مديرة قسم القانون الدولي، كما أسست لاحقا شبكة "النساء في الدبلوماسية" التي تجمع دبلوماسيات من جميع أنحاء العالم.

ورحّب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان، بانتخاب الدبلوماسية الإسرائيلية وقال إن "انتخاب سارة يعد إنجازا مهما لإسرائيل، والذي له صلة مباشرة باتفاقيات السلام الأخيرة ويظهر أيضا إمكانية زيادة نفوذ إسرائيل في الأمم المتحدة. أنا متأكد من أن الخبرة القانونية الثرية لسارة ستساهم في الأمم المتحدة، لأنها تساهم بشكل كبير في أنشطة الوفد الإسرائيلي".

من جانبه، رد سفير إيران لدى الأمم بعد التصويت على انتخاب سارة وقال في اللجنة إن "النظام الإسرائيلي قوة احتلال غير شرعية ومن العار أن يتم انتخاب ممثل رسمي للجنة من هذا البلد".