بعد إغلاق معابدهم.. شاهد | اليهود المتشددون يحرقون الكمامات في نيويورك

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حرق اليهود المتشددين للكمامات فى نيويورك الأمريكية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من بروكلين بنيويورك الأمريكية يظهر اليهود المتشددين "الحريديم" وهم يحرقون الكمامات احتجاجًا على إغلاق معابدهم ضمن إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو أنه يعتزم إغلاق مدارس عامة ومتاجر وشركات في أجزاء من بروكلين وكوينز وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقال دي بلاسيو في تصريحات له إن"عدة مرافق غير ضرورية في بعض الأحياء ستغلق يوم الأربعاء المقبل، وأنه بانتظار موافقة حاكم الولاية على ذلك" .

وكان قد تم تسجيل ارتفاع في عدد إصابات كورونا بنيويورك خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز معدل الارتفاع نسبة الـ 3 ٪ لمدة سبعة أيام متتالية،ويعيش في المناطق المقرر إغلاقها نحو نصف مليون شخص، مع وجود 100 مدرسة عامة و200 مدرسة خاصة.