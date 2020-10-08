بعد مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد بالكويت.. هاشتاج مجلس الأمة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #مجلس الأمة، وذلك بعد مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج وجاءت بعض التعليقات منهم كالآتي: "في ظل هذه الأجواء المفعمة بالفرح والسعادة والتفاؤل بمستقبل الكويت الديمقراطي الداعم للحريات والمشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، دعونا نستذكر مقابلة سابقة لسمو ولي العهد الأمين ⁧‫#الشيخ مشعل الاحمد_الصباح‬⁩

‏⁧‫#مجلس_الامه‬⁩"

وعلق آخرون: "⁧‫#مجلس الأمة‬⁩ يبايع ولي العهد الشيخ ⁧‫#مشعل الأحمد‬⁩ بالإجماع بموافقة 59 عضوًا من أصل الحضور البالغ 59 عضوًا رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين دخول ولي العهد القاعة لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية".

وكتب أخرون :تخيل تقوم الصبح على خبر :

‏⁧‫#الشيخاحمدالفهد‬⁩ رئيس مجلس الوزراء

‏⁧‫#مسلم_البراك‬⁩ رئيس مجلس الأمة الله عالوناسة"