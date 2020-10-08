بعد مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد بالكويت.. هاشتاج مجلس الأمة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #مجلس الأمة، وذلك بعد مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.
وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج وجاءت بعض التعليقات منهم كالآتي: "في ظل هذه الأجواء المفعمة بالفرح والسعادة والتفاؤل بمستقبل الكويت الديمقراطي الداعم للحريات والمشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، دعونا نستذكر مقابلة سابقة لسمو ولي العهد الأمين #الشيخ مشعل الاحمد_الصباح
#مجلس_الامه"
وعلق آخرون: "#مجلس الأمة يبايع ولي العهد الشيخ #مشعل الأحمد بالإجماع بموافقة 59 عضوًا من أصل الحضور البالغ 59 عضوًا رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين دخول ولي العهد القاعة لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية".
وكتب أخرون :تخيل تقوم الصبح على خبر :
#الشيخاحمدالفهد رئيس مجلس الوزراء
#مسلم_البراك رئيس مجلس الأمة الله عالوناسة"
وأكد ولي العهد الكويتي أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
وفي الشأن ذاته، قالت صحيفة "الاتحاد" إن أمير الكويت أعرب عن خالص تمنياته لولي العهد بالتوفيق والسداد، مؤكدًا ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.
وذكرت صحيفة "الخليج" أن ميليشيات الحوثي واصلت أمس، الأربعاء، تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة، وقصفت بالمدفعية، أكبر مجمع صناعي وتجاري في المحافظة متسببة في إيقافه كليًا عن العمل، فيما يستعد الجيش اليمني لمعركة حاسمة لاستعادة مدينة «الحزم» عاصمة محافظة الجوف.
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