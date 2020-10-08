وفد الطاقة الذرية يتفقد "كعكة القذافي الصفراء" وسط الصحراء

أفاد موقع روسيا اليوم بأن وفد للمنظمة الدولية للطاقة الذرية تفقد ما وصف بأنه "مخزون نووي" يحتفظ به في مستودع بضواحي مدينة سبها، وسط الصحراء الليبية.

وذكر الموقع أن وفد المنظمة الدولية للطاقة الذرية أجرى عملية كشف عن المخزن الذي تحرسه قوات من الجيش الليبي، وقام بقياس الإشعاعات بالمنطقة.

واشار الموقع الي ان وفد المنظمة الدولية كان قد تم استقباله في وقت سابق من قبل المشير خليفة حفتر، القائد العام "للجيش الوطني" في مكتبه بمنطقة الرجمة.

ويُشار الي المنظمة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في سبتمر عام 2011 عن وجود مخزن يحتوي على ما يعرف بـ "الكعكة الصفراء" من اليورانيوم المركز في مستودع قرب مدينة سبها، الواقعة جنوب غرب البلاد.

وبيًنت الوكالة الدولية حينها أن ليبيا كانت أبلغتها مسبقا عنه، مشيرة إلى أنها قررت "اتخاذ تدابير للتحقق من هذا الموقع لدى استقرار الوضع في البلاد".

وكانت تقارير اعلامية قد تحدثت عن مستودعين كبيرين في مدينة سبها يحتويان على آلاف البراميل التي كتب عليها كلمة "مشع"، إضافة إلى عدد من حقائب البلاستيك بها مسحوق أصفر.

جدير بالذكر أن "الكعكة الصفراء" عبارة عن مسحوق لا يذوب في الماء، وهو مركز بدرجة 80% باليورانينت، ويمكن استخدامه في إنتاج الوقود النووي، ويمكن أيضا تخصيبه واستخدامه لاحقا في صناعة أسلحة نووية.

وكان المبعوث الأممي الأسبق الخاص بليبيا طارق متري قد قال بنهاية عام 2013 أمام مجلس الأمن متحدثا عن الكعكة الصفراء: "تلقينا معلومات تشير إلى أن 6400 برميل مخزنة في منشأة عسكرية سابقة غير مستخدمة قرب سبها في الجنوب".