إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.. الصراع يشتعل داخل الحكومة بسبب الميزانية العامة

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن النزاع يحتدم داخل الحكومة الإسرائيلية حول الميزانية العامة، مشيرةً إلى أن وزراء حزب "كاحوال لافان" يدرسون احتمال تعطيل أي مصاريف حكومية إلى حين إقرار ميزانية العام المالي القادم.

وأضافت القناة أنه تتم أيضًا دراسة عدم المصادقة على هذه الميزانية وتبكير الانتخابات إلى شهر مارس القادم.

وبحسب القناة، قالت الوزيرة عن حزب "كاحوال لافان" ميراف كوهين: إن حزبها سيتخذ كل الخطوات المتوفرة بما في ذلك الذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل المصادقة على الميزانية للعام المقبل.

وأضافت أن اعتبارات سياسية لا سيما محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تحدو بحزب "الليكود" إلى عدم تمرير مشروع ميزانية الدولة لأن ذلك سيمكنه من الانسحاب من اتفاقية المناوبة.

وبخصوص الإغلاق الصحي، أكدت الوزيرة كوهين أنها ستدعم الاستمرار فيه كلما بلغ العدد اليومي للإصابات الجديدة أكثر من 2000.

من جانبه اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد حسم أمره بالذهاب إلى الانتخابات، وأنه ينتظر حاليًا الفرصة السانحة للإعلان عن ذلك، علمًا بأنه يعكف حاليًا على إيجاد أزمة حول ميزانية الدولة.

وأضاف "ليبرمان"، أن حل الحكومة حول إقرار ميزانية الدولة هي الفرصة الوحيدة أمام نتنياهو لحل الائتلاف الحكومي بدون تسليم زمام الأمور إلى بيني جانتس.