أخبار اليمن : 13 شهيد وجريح بخروقات المرتزقة لهدنة الحديدة

13 شهيد وجريح بخروقات المرتزقة لهدنة الحديدةاستشهد وأصيب 13 مواطناً بينهم نساء بخروقات جديدة لقوى العدوان بمحافظة الحديدة، فيما استهدف قصف سعودي محافظة صعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 245 خرقاً, منها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الجبلية وحيس و13 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والمنظر والفازة والجاح.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 94خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 743 قذيفة و132 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة, في حين استهدفت بقذائف الهاون والمدفعية الأحياء السكنية في شارع الـ 50 و7 يوليو.

وأكد المصدر استشهاد امرأة وإصابة ثلاثة بينهم أمر أتنين في قصف مدفعي لقوى العدوان على حي الشهداء والدرة وشارع غزة بمديرية الحالي, فيما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف مدفعي للمرتزقة على سوق عزلة السويق بمديرية التحيتا.

وفي محافظة صعدة أفاد المصدر أن مواطن استشهد وأصيب أربعة آخرين بجروح خطيرة في قصف سعودي قبالة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية رحبة وثلاث غارات على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.