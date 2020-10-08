سفير واشنطن لدى ليبيا يتوجه إلى أنقرة لبحث سبل وقف التصعيد

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس أنه يتوجه إلى تركيا كي يبحث تسوية الأزمة التي تمر بها ليبيا.
وقال نورلاند في تصريح نشرته السفارة الأمريكية على حسابها الرسمي في "تويتر": "أواصل اليوم رحلتي إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا".
ويأتي ذلك على خلفية إحراز تقدم ملموس في الأسابيع الأخيرة في مشاورات ليبية-ليبية بشأن تسوية النزاع الذي دخل مرحلة جديدة في أبريل العام الماضي، عندما شنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر زخفا عسكريا على العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا.
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