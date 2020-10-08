الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تفوز بجائزة نوبل فى الآداب.. فيديو

فازت الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك، اليوم الخميس، بجائزة نوبل للآداب لعام 2020؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
وأعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على تويتر، اليوم الخميس، حصول الشاعرة الأمريكية لويز جلوك رسميا على جائزة نوبل للأدب.
وجاء في التغريدة: "إن جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 تُمنَح للشاعرة الأمريكية لويز جلوك لصوتها الشعري الرائع".
جائزة نوبل فى الآداب تمنح منذ 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبى و"أظهر مثالية قوية"، حسب وصف ألفرد نوبل فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة.
ويز إليزابيث جلوك شاعرة وكاتبة أمريكية، 77 عاما، وهى واحدة من أبرز الشعراء الأمريكيين فى جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية فى الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينجن، بالإضافة إلى جوائز أخرى.
وفى العام الماضى، فاز الأديب النمساوى الكبير، بيتر هاندكه، 77 عاما، بجائزة نوبل فى الآداب لعام 2019، وكان مرشحًا دائمًا لنوبل منذ ثمانينات القرن الماضى.
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