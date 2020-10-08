الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تفوز بجائزة نوبل فى الآداب.. فيديو

وأعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على تويتر، اليوم الخميس، حصول الشاعرة الأمريكية لويز جلوك رسميا على جائزة نوبل للأدب.

وجاء في التغريدة: "إن جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 تُمنَح للشاعرة الأمريكية لويز جلوك لصوتها الشعري الرائع".