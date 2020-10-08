بسبب كورونا.. المناظرة المقبلة بين ترامب وبايدن عبر الإنترنت

أعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أن المناظرة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن ستجرى "افتراضيًا" عبر الإنترنت، كإجراء وقائي بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا

وسخر ترامب من السيناتور الديمقراطية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في حملة جو بايدن، كامالا هاريس، وذلك في أول تعليق منه على مناظرتها مع نائب الرئيس مايك بنس.



وقال ترامب في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "بنس يؤدي عملًا عظيمًا، وهي حمقاء".

وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديمقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما.

ونظرا إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، تحمل مواجهة بنس وهاريس أهمية غير معهودة، نظرا إلى مدى قرب نائب الرئيس من ترامب.

وحذّر ترامب من أن الأصوات التي سيتم الإدلاء بها عبر البريد مزوّرة، في وقت يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ للمسارعة في تثبيت مرشحة الرئيس للمنصب القضائي الشاغر في المحكمة العليا وإن كان عدد منهم يخضع للحجر الصحي.

ودفعت هذه العاصفة السياسية الفريدة بجون هوداك من معهد بروكينغز لوصف مواجهة يوتا بـ"أهم مناظرة لنيابة الرئيس في التاريخ الأمريكي".

وبات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للإدارة بشأن كيفية التعاطي مع أزمة الوباء قبل أربعة أسابيع من موعد الانتخابات.