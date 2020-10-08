ترامب يرفض إجراء المناطرة الانتخابية المقبلة مع بايدن عبر الإنترنت

جاء ذلك بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على المناظرات فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إقامة المناظرة الثانية ترامب وبايدن افتراضيا عبر شبكة الإنترنت، بعد إصابة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا المستجد وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارها من "أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المناظرة الرئاسية الثانية"، المقرر أن تدار من ميامي منتصف الشهر الجاري.

وبحسب "روسيا اليوم"، كان ترامب خرج الإثنين من مستشفى فى ضواحى واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقى مزيد من العلاج فى البيت الأبيض، الذى يعد منزلا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.