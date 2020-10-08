رئيس قبرص يحذر أردوغان على خلفية قرار فتح ساحل فاروشا

وكانت قبرص قد أبلغت أعضاء مجلس الأمن بقرار تركيا فتح ساحل فاروشا، مؤكدة أنه يعد انتهاكا للقرارات الدولية.

يشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد أعلن فتح شاطئ حى فاروشا اعتبارا من اليوم الخميس، للزوار من سكان جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا إلا من قبل تركيا.

فيما ينص قرار صادر عن الأمم المتحدة فى 1984 على أن الحى المهجور لا يمكن أن يسكنه إلا سكانه الأصليون، الذين غادروه منذ الغزو التركى لقبرص عام 1974 وتقسيم الجزيرة إلى شطرين بفعله.