بريطانيا: مستعدون لإنهاء مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبى دون صفقة

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أكد للاتحاد الأوروبى التزامه بالتوصل لاتفاق حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين فى مرحلة ما بعد البريكست، لكنه أكد فى الوقت ذاته على استعداد بلاده لاحتمال فشل المفاوضات التجارية.

واستؤنفت خلال الأسبوع الجارى المفاوضات بين الطرفين فى لندن، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة حتى يوم الجمعة.