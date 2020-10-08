إسرائيل والأردن توقعان معاهدة جديدة بشأن المجال الجوي

وقّعت إسرائيل والأردن، اليوم الخميس، على اتفاقية تسمح برحلات جوية عبر المجال الجوي للبلدين، بحسب ما ذكرت قناة "كان" العبرية.

ووفقا للقناة، من المتوقع أن تقصر الاتفاقية بشكل كبير أوقات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى إضافة الى أوروبا وأمريكا الشمالية، بل وتساهم في توفير الوقود، وقد يقلل من سعر الرحلات الجوية.

وتم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات بدأت قبل عدة سنوات من قبل سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في إسرائيل والأردن، ولكن تم تسريعها واستكمالها بعد توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة والسماح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجال المملكة العربية السعودية الجوي حيث يخفض القرار ساعات الطيران بين البلدين في الشرق الأوسط بعدة ساعات.

وتعني الاتفاقية أنه ابتداء من يوم الجمعة، ستتمكن رحلات طيران الإمارات والبحرين، وكذلك بقية العالم، من التحليق فوق المجال الجوي الإسرائيلي إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتم توقيع الاتفاقية بفضل التعاون والتنسيق مع منظمة النقل الجوي الأوروبية EUROCONTROL وهيئات الطيران ذات الصلة في إسرائيل.

وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف "مرة أخرى نكسر حدودا جديدة، وهذه المرة في الجو".

وأضافت "بفضل الاتفاقية، تندمج دولة إسرائيل بشكل متزايد في الحيز، نحن نفتح طرقا جديدة للنقل والتعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول التي تشترك معنا في حدود ومصالح مماثلة وتشاركنا رؤية السلام الإقليمي. آمل أن نتمكن قريبا من إعلان المزيد من التطورات".