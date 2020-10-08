رغم إصابته بـ كورونا.. ترامب يرفض إجراء المناظرة الانتخابية المقبلة عبر الإنترنت

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رفضه المشاركة في المناظرة الافتراضية المقبلة مع منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقبل قليل، أعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أن المناظرة المقبلة بين الرئيس الأمريكي و بايدن ستجرى "افتراضيًا" عبر الإنترنت، كإجراء وقائي بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا.

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وفي وقت سابق، رهن بايدن مشاركته في المناظرة التلفزيونية الثانية المقررة في 15 أكتوبر بشفاء الرئيس الأمريكي تمامًا من إصابته بكوفيد-19.

ويأتي تصريح بايدن في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض إصابة أحد مستشاريه وهو ستيفن ميلر بفيروس كورونا، وهي أحدث إصابة بالفيروس يجري الإبلاغ عنها بين الأفراد المقربين من ترامب منذ إعلان الرئيس الجمهوري مرضه الأسبوع الماضي.

وسخر ترامب، من السيناتور الديمقراطية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في حملة جو بايدن، كامالا هاريس، وذلك في أول تعليق منه على مناظرتها مع نائب الرئيس مايك بنس.

وقال "ترامب" في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، "بنس يؤدي عملًا عظيمًا، وهي حمقاء".

وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديمقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما.

ونظرا إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، تحمل مواجهة بنس وهاريس أهمية غير معهودة، نظرا إلى مدى قرب نائب الرئيس من ترامب.

وحذّر ترامب من أن الأصوات التي سيتم الإدلاء بها عبر البريد مزوّرة، في وقت يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ للمسارعة في تثبيت مرشحة الرئيس للمنصب القضائي الشاغر في المحكمة العليا وإن كان عدد منهم يخضع للحجر الصحي.