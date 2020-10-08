استمرار دوي الانفجارات في مستودع ذخيرة بمنطقة ريازان الروسية

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية أن النيران والانفجارات في مستودع الذخيرة بمقاطعة ريازان ما زالت تدوي.

وقال ممثل أجهزة الطوارئ لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "إن النيران والانفجارات ما زالت متواصلة، بمعدل ثلاثة انفجارات في الدقيقة"، مؤكدا على إصابة خمسة أشخاص وعدم وجود ضحايا في هذا الحادث.

وأشار ممثل أجهزة الطوارئ الروسية إلى أنه يجري التخطيط من قبل خبراء وزارة الدفاع لاحتواء الحريق داخل ترسانة السلاح نفسها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية شكلت مجموعة من القوات لمواجهة آثار الحادث، ويشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 650 عسكريا.

وكان حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية في وحدة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية قد تسبب في الحادث أمس الأربعاء، كما أوقفت حركة المرور على الطريق الفيدرالي السريع المسمى بطريق "قزوين".