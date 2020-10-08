تركيا تعلن استضافتها المحادثات الاستكشافية القادمة مع اليونان

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها سنستضيف المحادثات الاستكشافية القادمة مع اليونان؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزيرا خارجية تركيا واليونان في سلوفاكيا للمرة الأولى منذ نشوب الخلاف بين البلدين بشأن التنقيب عن الطاقة والولاية البحرية في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية، إن وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، التقيا على هامش منتدى الأمن العالمي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا لمناقشة "القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي وقت سابق، أعلن حلف شمال الأطلسي، أن اليونان وتركيا اتفقتا على خط ساخن لتجنب الصدام في شرق المتوسط.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أنه على الرغم من الصعوبات مع تركيا وتعقيد الأزمة، دعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل عبر الدبلوماسية لتخفيف التوتر في بحر إيجة.

وطالبت ميركل بعقد حوار والوصول إلى حل سلمي بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بشأن التنقيب في شرق المتوسط.