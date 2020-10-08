السعودية تعلن تسجيل 421 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة ليرتفع إجمالي اصابات الفيروس المستجد في البلاد الي 338132 حالة .
وافادت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 561 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الماضية ليصبح الإجمالي 323769 حالة منذ بداية الأزمة وحتي الأن.
وأوضحت "الصحة السعودية " تسجيل 25 حالة وفاة جديدة في الساعات الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 4972 حالة وفاة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الأن .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة والتي لازالت تتلقي الإسعافات اللازمة في المستشفيات بلغ 9391 بينما الحالات الحرجة في المملكة بلغت 879 حالة.
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