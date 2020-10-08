الاستخبارات الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية المُقبلة

أكد مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تخطط للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما ترغب في أن يتم إجراؤها بما يتماشى مع القانون في سبيل التخفيف من حدة المواجهات السياسية والحزبية داخل المجتمع الأمريكي.

وذكر ناريشكين، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أود أن أؤكد أن استقرار الأوضاع بالولايات المتحدة خلال فترة إجراء الانتخابات الأمريكية له وقع على روسيا أيضًا، بمعنى أن المعسكرين السياسيين الأمريكيين يميلون في أغلب الأحيان إلى استخدام الدعاية غير العادلة، فكلما اشتدت المنافسة بينهما، كلما لجأ المعسكرين الجمهوري والديمقراطي إلى استخدام الأكاذيب وخاصة أكذوبة تدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات".. مُشيرًا إلى أن هذا غير صحيح، موسكو ليست بحاجة إلى القيام بذلك.

كما أضاف "أكرر مرة أخرى أننا نريد إجراء الانتخابات بما يتماشى مع القانون والدستور وبما يتوافق مع أعراف القانون الدولي، وأن تكون حدة المواجهات داخل المجتمع الأمريكي أقل".

يُشار إلى أن مسألة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية دائمًا ما تُثار نظرًا لمزاعم واشنطن حول تلاعب روسيا في نتائج الانتخابات التي أُجريت عام 2016، وقد رفضت موسكو هذه الاتهامات مرارًا وتكرارًا، كما أكد "الكرملين" أن هذه المزاعم "لا تمت للحقيقة بصلة".