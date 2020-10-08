ملاذ آمن بعيدًا عن كورونا.. الصحة العالمية تعتمد الطائف مدينة صحية آمنة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية مدينة صحية بعد تطبيق سلسلة من أساسيات برنامج المدن الصحية وتطبيق معايير المنظمة فى هذا المجال.
وتسلّم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة شهادة اعتماد الطائف مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمكتبه، وذلك بحضور محافظ الطائف وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة.
وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن محافظة الطائف واحدة من أوائل مدن المملكة انضمامًا لبرنامج المدن الصحية في وزارة الصحة، حيث تضافرت جهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة بمحافظة الطائف، وبمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع لتحقيق معايير المنظمة، والتي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة (2030).
مضيفًا أن مفهوم المدن الصحية ينطلق بأن تكون بيئة المدينة أو القرية في المستوى الذي يخدم الصحة ويعززه، ما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، إضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها، مشيرًا إلى أن العمل في مدينة الطائف تم تطبيقه وفق معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية في 45 حيًا من أحياء الطائف، وبعد سكاني يتجاوز 1.2 مليون نسمة، لتكون الطائف أكبر مدينة صحية بالمملكة.
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