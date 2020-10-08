بريطانيا: مستعدون لإنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون صفقة

أعلنت بريطانيا ،اليوم الخميس، استعدادها لإنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون صفقة؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للاتحاد الأوروبي التزامه بالتوصل لاتفاق حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد البريكست، لكنه أكد في الوقت ذاته على استعداد بلاده لاحتمال فشل المفاوضات التجارية.

واستؤنفت خلال الأسبوع الجاري المفاوضات بين الطرفين في لندن، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة حتى يوم الجمعة.

وخلال الفترة الأخيرة توترت العلاقات بشكل كبير، وبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تفعيل آلية جديدة ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست.

وبدأ رؤساء الاتحاد الاوروبي إجراء قانونيا ضد بريطانيا، الخميس الماضي، بشأن خططها لتمرير تشريع ينتهك أجزاء من اتفاقية البريكسيت الملزمة قانونا التي توصل إليها الجانبان في أواخر العام الماضي.

وسلط إجراء الاتحاد الأوروبي الضوء على العلاقات المتدهورة مع بريطانيا، التي كانت عضوًا في الكتلة حتى 31 يناير. ويحاول كلا الجانبين صياغة اتفاقية تجارة حرة أولية قبل نهاية العام، لكن الصراع حول مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل أحدث توترا في العلاقات هذا الشهر.

وكان النواب البريطانيون قد صادقوا، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون، ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكسيت رغم التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.