شارك بمحادثات السلام مع مصر.. وفاة الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان "شلومو جازيت" توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عاما.

هذا وشغل جازيت عددًا من المناصب القيادية في الجيش والمؤسسة العسكرية وكان رئيسا لمكتب موشيه ديان، وكان مديرا سابقا للوكالة اليهودية، وصديقا مقربا لإسحاق رابين، ومستشارا لبيريس.

كما كان جازيت شريكًا في محادثات السلام مع مصر، بعد زيارة الرئيس السادات لإسرائيل ورئيسًا لجامعة بن جوريون.

ومن ناحية اخرى أعلن رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن نيته تمرير قرار باستقدام الآلاف من يهود أثيوبيا "يهود الفلاشا"، خلال جلسة الحكومة الإثنين القادم.