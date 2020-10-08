رئيس البرلمان الأوروبي يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أنه سيخضع لحجر صحي ذاتي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا ضمن طاقم عمله.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء العالم إلى 36 مليونا و63 ألفا و675 حالة على الأقل.

وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في دول العالم ارتفعت إلى مليون و54 ألفا و153 حالة على الأقل.

وأضافت الجامعة أنه تم تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل، حيث تتصدر الولايات المتحدة بحصيلة إصابات بلغت 7 ملايين و546 ألفًا و488 حالة على الأقل، بينما في الهند تبلغ الإصابات 6 ملايين و757 ألفا و131 حالة على الأقل، في حين سجلت البرازيل 5 ملايين و694 حالة على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.