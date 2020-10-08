الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لبريطانيا لإعادة بناء الثقة بشأن بريكست

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الوقت قد حان لبريطانيا لإعادة بناء الثقة بشأن بريكست؛ حسبما أفادت شبكة "العربية".

وأعلنت بريطانيا ،اليوم الخميس، استعدادها لإنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للاتحاد الأوروبي التزامه بالتوصل لاتفاق حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد البريكست، لكنه أكد في الوقت ذاته على استعداد بلاده لاحتمال فشل المفاوضات التجارية. واستؤنفت خلال الأسبوع الجاري المفاوضات بين الطرفين في لندن، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة حتى يوم الجمعة. وخلال الفترة الأخيرة توترت العلاقات بشكل كبير، وبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تفعيل آلية جديدة ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست. وبدأ رؤساء الاتحاد الاوروبي إجراء قانونيا ضد بريطانيا، الخميس الماضي، بشأن خططها لتمرير تشريع ينتهك أجزاء من اتفاقية البريكسيت الملزمة قانونا التي توصل إليها الجانبان في أواخر العام الماضي.

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