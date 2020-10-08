كورونا يتوحش في الكويت.. ارتفاع الإصابات مقابل الشفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية منذ قليل عن تأكيد إصابة 698 حالة جديدة، وتسجيل 538 حالة شفاء. كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالى عدد الحالات 109,441 حالة. عبرت الحكومة الكويتية عن القلق إزاء مظاهر التراخي والتهاون في الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصحية، مؤكدا على ضرورة أخذ كل وسائل الحيطة والالتزام الجاد بالقواعد الصحية تجنبا لمخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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