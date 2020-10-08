أخبار اليمن : صنعاء.. إحياء الذكرى الرابعة لمجزرة القاعة الكبرى

صنعاء.. إحياء الذكرى الرابعة لمجزرة القاعة الكبرىاحيت العاصمة صنعاء اليوم الذكرى الرابعة لمجزرة القاعة الكبرى التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي في الـ8 من اكتوبر 2016م، حينما قصف بغارتين متتاليتين صالة عزاء آل الرويشان بصنعاء، وهى الجريمة التي استهدفت قرابة 1000 مدنياً مابين شهيد وجريح ضحايا المجزرة التي عرفت اعلامياً بأم الجرائم.

واقيمت الفعالية الخطابية بهذه المناسبة الاليمة بحضور أعضاء المجلس السياسي أحمد الرهوي ومحمد الحوثي وسلطان السامعي ومحمد النعيمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء والشورى، ومسئولي امانة العاصمة وقيادات الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وحشد كبير من اقارب واصدقاء ضحايا المجزرة.

وفي الفعالية التي أقيمت في مسرح الجريمة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني لن يتراجع أو أن يسكت عن جرائم القتل والتدمير وسيتحرك لمواجهة العدوان حتى الانتصار.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور في كلمته إن الأولى بآل سعود وآل نهيان أن يتذكروا أنهم يقتلون إخوانهم في اليمن لا أن يتذكروا قتلى النازية من اليهود، مضيفا أن النازييين الجدد هم آل سعود وآل نهيان ومن يقف معهم ضد الشعب اليمني لقتلهم غير المبرر للمدنيين.

وتابع قائلا: كان يفترض بتحالف العدوان بعد ارتكابه لجريمة الصالة الكبرى قبل أربع سنوات أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره الظالم.

وفي الحفل ألقى أمين العاصمة حمود عباد كلمة باسم منظمي الفعالية، ونصر الرويشان عن أقارب الشهداء والجرحى، وأحمد القنع عن الناجين من الجريمة، طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإصدار قرار اتهام وملاحقة المجرمين ومثولهم أمام القضاء الدولي، وأكدت أن إحياء ذكرى الجريمة تأكيد على أنها وكل جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم.

ولفت حمود عباد إلى أن دماء الشهداء والجرحى والمسعفين والقصف المتكرر على الصالة كشف الحقد الذي يحمله مدبري هذه الجريمة.. وقال " لقد قضي في هذه الكارثة كوكبة من خيرة رجال اليمن، وتعد أبشع مجزرة من ضمن سلسة مجازر وجرائم قوى العدوان".

وصدر بيان عن الذكرى الرابعة لجريمة القاعة الكبرى جدد الدعوة للمجتمع الدولي ومختلف المنظمات إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه الإرهاب الذي تمارسه أمريكا ومن يدور في فلكها في اليمن.

وطالب البيان بوقف العدوان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأعيان المدنية وندعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في مختلف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

وأشار إلى أن جريمة القاعة الكبرى لم تكن الأولى أو الأخيرة وإنما هي امتداد لسلسلة من جرائم تحالف العدوان بحق اليمن الأرض والإنسان.

وشدد على أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم وتضحيات الشهداء والجرحى في مختلف الجبهات ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال، داعيا المواطنين لمواصلة الصمود الأسطوري الذي أربك مخططات قوى العدوان وأفشل مؤامراتهم.

كما أكد البيان على الموقف الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، مدينا كل أشكال التطبيع مع كيان العدو.