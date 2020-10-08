بسبب الصراع في كاراباخ.. روسيا تجري محادثات لعقد لقاء بين أرمينيا وأذربيجان

تجري روسيا، حاليًا، محادثات لترتيب لقاء بين دبلوماسيين من أرمينيا وأذربيجان في العاصمة موسكو، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "العربية".

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه الخارجية الأرمينية، أمس الأربعاء، الاتفاق على عقد لقاء مع أذربيجان؛ لحل الصراع الحدودي بين البلدين.

وكانت الخارجية الفرنسية، أعلنت في وقت سابق عن إجراء مفاوضات حول الصراع الدائر بمنطقة ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان في جنيف غد، وفي العاصمة الروسية موسكو الإثنين المقبل.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية الآن لا تجري على أراضيها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسي في حوار مع القناة الروسية الأولى الأربعاء، إن "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولدينا التزامات معينة تجاه أرمينيا في إطار هذه المعاهد".

وأضاف بوتين: "للأسف الشديد العمليات القتالية لا تزال مستمرة، وهي لا تدور على أراضي أرمينيا".

وتابع الرئيس الروسي أنه "فيما يتعلق بتنفيذ روسيا لالتزاماتها بموجب المعاهدة لقد أوفينا دائما ونفي وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا"، مضيفا: "أنا على اتصال دائم مع رئيس وزراء أرمينيا، وليس لدى أرمينيا أي أسئلة حول مدى وفاء روسيا بالتزامات الحلفاء".

وأعرب بوتين عن أمله في أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت، وجدد دعوته لطرفي الصراع إلى وقف الأعمال القتالية.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الروسي تطورات الوضع في إقليم كاراباخ، مع نظيره الأرميني أرمين سركيسيان. وأكد بوتين أن روسيا قلقة للغاية من التطورات الجارية في كاراباخ، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.