لا أعتقد أنني مُعدٍ| ترامب يناقض نفسه في أول حوار بعد إصابته بـ كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تعافى من فيروس كورونا، في أول مقابلة له منذ تشخيص إصابته بالوباء، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنه لا يزال يتناول عقار ستيرويد القوي الذي يمكن أن يسبب الهوس والغضب، وهو ما يعكس تناقض تصريحاته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ترامب لشبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية، في مقابلة هاتفية: "أنا مستعد للذهاب لأي مكان باستثناء الحجر الصحي.. لا أعتقد أنني معدي على الإطلاق".

وادعى أنه يتمتع بصحة جيدة ومتشوق للحديث عن الكثير في عدد من موضوعات المقابلة التي استمرت 55 دقيقة، وثار فيها ضد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتحقيقات ضده.

كما أكد أنه لن يشارك في المناظرة المقبلة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن لأنها افتراضية، فيما وصف المرشحة الديمقراطية لنائب الرئيس كامالا هاريس بـ"وحش".

وأشار إلى أنه مستعد لعقد تجمع انتخابي، قائلا: "'أود أن أقوم بتجمع الليلة.. أردت ذلك الليلة الماضية"، موضحًا أنه سيقف بعيدًا عن الحشد حتى يكون الأمر آمنًا.

وأشار إلى أنه لم يعد يتناول أدوية لمكافحة كورونا، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يتعاطى لفترة طويلة بعض عقار الستيرويد القوي الذي وصفه بأنه عقار "غير ثقيل".

وكان بعض الأطباء أثاروا مخاوف بشأن عقار الديكساميثازون، الذي يمكن أن يسبب الأرق والهوس وتقلب المزاج والغضب، برغم أنه أظهر نتائج فعالة في علاج المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذين يحصلون على أكسجين إضافي.

وذهب ترامب للترويج لكوكتيل الأجسام المضادة التجريبية ريجينيرون، قائلا: "سمعت عن هذا الدواء.. قلت لهم دعوني آخذه. لقد كان اقتراحي.. ثم أعلن أنه "شُفي" وقال إنه يريد أن يحصل كل أمريكي على نوع العلاج الذي حصل عليه".

ولا يزال عقار ريجينيرون في المرحلة التجريبية، ويهدف إلى تعزيز الأجسام المضادة لمكافحة العدوى.