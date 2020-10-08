قفزة قياسية.. الأردن يسجل 13 وفاة و1317 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1317 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 13 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في الأردن، عمر الرزاز، قال أمس الأربعاء، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعل البلاد تستعد للسيناريو الأسوأ.
ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، أضاف الرزاز، أن المهمة ليست سهلة في مواجهة الوباء، ولا بد من مواجهة هذا التحدي بكل جرأة والارتقاء إليه.
وأوضح أن الدولة تتجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء.
واعتبر الرزاز، أن تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة.
ومن المقرر أن تبدأ السلطات الأردنية فرض حظر تجول شامل في جميع المحافظات من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.
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