الأردن : تسجيل 12 وفاة و1507 إصابات جديدة محلية بكورونا

دوت الخليج :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 1537 اصابة جديدة بكورونا في المملكة، بينها 1507 حالة محلية. وقال جابر في ايجاز صحفي مشترك، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا في المملكة الثلاثاء/ مما يرفع حالات الوفاة الى 122 حالة منذ بدء الجائحة.

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