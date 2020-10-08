الإمارات وإسرائيل تجريان مباحثات حول التعاون التكنولوجي

أجرت وزيرة دولة للتكنلوجيا المتقدمة في الإمارات، سارة الأميري، يوم الخميس، مباحثات مع وزير العلوم والتكنلوجيا الإسرائيلي، بشأن التعاون والعمل المشترك.

وأوردت سارة الأميري في تغريدة على موقع "تويتر" أن المباحثات سعت إلى الارتقاء بجهود البحث والتطوير ومخرجاتها من أجل تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأضافت سارة الأميري، أن اللقاء قام أيضا ببحث سبل التعاون في قطاع الفضاء.

ويوم الثلاثاء، أجريت مباحثات في برلين بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ونظيريه الإسرائيلي غابي أشكينازي والألماني هايكو ماس.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت دولة الإمارات ومملكة البحرين معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بإشادة دولية واسعة.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمته أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض: "نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث، وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار".

وأوضح أن إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات و"ستتعاون معا بشكل قوي وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن".